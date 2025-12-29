Οι Κοπελούζοι τιμούν το Περτούλι

Συνώνυμη του ενεργειακού κλάδου στη χώρα μας η οικογένεια Κοπελούζου, διατηρεί άρρηκτους δεσμούς με τα Τρικαλινά βουνά. Εδώ και δεκαετίες διαθέτει σπίτι στο Περτούλι απ΄όπου έλκει την καταγωγή της η σύζυγος του επικεφαλής του ομίλου Δημήτρη Κοπελούζου.

Αυτός είναι ο λόγος που επισκέπτονται συχνά την περιοχή και συνήθως περνούν απαρατήρητοι καθότι πρόκειται για ανθρώπους χαμηλών τόνων.

Μάλιστα, παλιότερα, επί δημαρχίας Κώστα Μπατατόλη, είχαν δωρίσει ένα πυροσβεστικό όχημα για τις ανάγκες του τότε Δήμου Αιθήκων.

Αυτά τα Χριστούγεννα στην περιοχή βρέθηκε η Ελμίνα Κοπελούζου – κόρη του Δημήτρη -, με τον σύζυγό της Κωνσταντή Σπυρόπουλο. Η Ελμίνα, μεταξύ άλλων, κατέχει τη θέση της προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Gastrade, της εταιρείας που ανέπτυξε τον πλωτό σταθμό αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Το Σάββατο, μετά τα Χριστούγεννα, συνέφαγαν με τον γραμματέα της ΝΔ Κώστα Σκρέκα και τη σύζυγό του Ειρήνη Καραγκούνη, στην ταβέρνα του Παναγιώτη, όπου και εικονίζονται με τους ιδιοκτήτες του καταστήματος.

