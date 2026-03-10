Οι μελαμψοί βλαχόφωνοι της Νέας Σμύρνης

Ως …βλαχόφωνο αυτοπροσδιορίζεται ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων της Νέας Σμύρνης στη Λάρισα, και όχι ως Ρομά. Ο πρόεδρος του συλλόγου Χαράλαμπος Ιορδανίδης, 57 χρονών, με 22 εγγόνια και τρία τρισέγγονα, λέει χαρακτηριστικά στον δημοσιογράφο Κώστα Γκιάστα (Ελευθερία) που πήγε και έκανε ρεπορτάζ με αφορμή καταγγελίες κατοίκων της συνοικίας ότι οι Ρομά τους πιέζουν να πουλήσουν τα σπίτια τους και να φύγουν:

“Εμείς μιλάμε τα βλάχικα. Τα μεταδίδουμε στα παιδιά μας. Είμαστε Έλληνες 100%, από Θεσσαλία, Μακεδονία και Ήπειρο, δεν ήρθαμε ούτε από την Αίγυπτο ούτε από την Ινδία… Το Ρομά πουλάει ως θέμα στις εφημερίδες, αλλά και σε διάφορα προγράμματα, μα εμείς δεν είμαστε Ρομά”, δηλώνει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι “στην περιοχή ζουν περίπου 12.000 έως 13.000 βλαχόφωνοι”.

Με την ίδια λογική στους Σοφάδες, ενδεχομένως, να κατοικούν Γαλλόφωνοι.

Στη φωτογραφία το Δ.Σ. των …βλαχόφωνων της Νέας Σμύρνης.

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ, Κώστας Τόλης (απο τη στήλη Kampos Land)