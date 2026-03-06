Μια θεατρική επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη που το περασμένο καλοκαίρι έφερε στο Κηποθέατρο της Λάρισας την παιδική παράσταση «Οι περιπέτειες της Πέππα», τιμωρήθηκε από την Δημοτική Επιτροπή με πρόστιμο 1.500 ευρώ διότι οι αφίσες της, πέρα από νόμιμα διαφημιστικά πλαίσια του δήμου, βρέθηκαν παρανόμως και σε στύλους φωτισμού.

Οι αντιρρήσεις της για το συμβάν δεν έγιναν δεκτές αλλά κρίνονται …χαριτωμένες: “….η συγκεκριμένη αφίσα αφαιρέθηκε από την αρχική της θέση από ανταγωνιστή (δικό μας ή του διαφημιστή) και τοποθετήθηκε σε μη προβλεπόμενο χώρο, προκειμένου να δημιουργηθεί εκ του μη όντως, το συγκεκριμένο θέμα… ”.

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (απο τη στήλη Kampos Land)