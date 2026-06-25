Οι Πολεοδομίες …

Εξαιρετική δουλειά κάνει το Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, με τελευταία επιτυχία τις Πολεοδομίες. Στη έδρα της ξεχωριστής αυτής υπηρεσίας, στην Αθήνα (Μαρούσι), υπηρετούν συνολικά 230 άτομα. Ακόμη 100 αστυνομικοί στελεχώνουν το παράρτημα της βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη με χωρική αρμοδιότητα που εκτείνεται και στη Θεσσαλία.

Στην ετήσια έκθεση της υπηρεσίας αναφέρεται ότι το 2025 συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφώρου συνολικά 140 άτομα από τα οποία οι 23 ήταν αστυνομικοί, 5 λιμενικοί, 2 πυροσβέστες, 5 γιατροί, 38 δημόσιοι υπάλληλοι και 67 ιδιώτες.

Μια από τις υποθέσεις που αναφέρει η ετήσια έκθεση αφορά το τελωνείο Μαυροματίου, στην Ηγουμενίτσα, και είναι ενδεικτική της διαφθοράς στο δημόσιο. Από τους συνολικά 15 υπαλλήλους του τελωνείου εμπλεκόμενοι σε χρηματισμό βρέθηκαν οι 14, με τους 13 απ’ αυτούς να κρίνονται προφυλακιστέοι. Οι διωκόμενοι εισέπρατταν μίζες 200-300 ευρώ από διερχόμενους οδηγούς προκειμένου να μην ελέγχουν τα αυτοκίνητά τους. Έβαζαν τα χρήματα σε κοινό ταμείο και στη συνέχεια τα μοιράζονταν. Ο μοναδικός υπάλληλος που δεν διώχθηκε ήταν ένας νεοδιορισμένος τελωνειακός, που είχε τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο τελωνείο μόλις λίγες ημέρες πριν από το «ντου» των «Αδιάφθορων»…

kosmoslarissa.gr (απο τη στήλη kampos Land)