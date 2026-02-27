Μικρά και άλλα

Ο αθόρυβος Σάκης

Ποιος είναι αυτός δίπλα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, για τον οποίο υψώνονται κινητά και φωτογραφικές μηχανές ώστε να αποθανατίσουν τη στιγμή; Μα ο Σάκης Παιδής, φυσικά. Λαρισαίος πολιτευτής της ΝΔ στο ψηφοδέλτιο Λάρισας, με «προίκα» μάλιστα 18.000 σταυρούς από τις προηγούμενες εκλογές.
Κινείται αθόρυβα και εντοπίζει τις ψήφους με ικανότητα … τρουφόσκυλου, στοχεύοντας σε δεξαμενές ψηφοφόρων στις οποίες οι ανταγωνιστές του δυσκολεύονται να προσεγγίσουν. Οι γνώστες της πολιτικής αγοράς τον κατατάσσουν ήδη στα ισχυρά αουτσάιντερ…

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (από τη στήλη kampos Land)

Σχετικά Άρθρα