Ο αθόρυβος Σάκης

Ποιος είναι αυτός δίπλα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, για τον οποίο υψώνονται κινητά και φωτογραφικές μηχανές ώστε να αποθανατίσουν τη στιγμή; Μα ο Σάκης Παιδής, φυσικά. Λαρισαίος πολιτευτής της ΝΔ στο ψηφοδέλτιο Λάρισας, με «προίκα» μάλιστα 18.000 σταυρούς από τις προηγούμενες εκλογές.

Κινείται αθόρυβα και εντοπίζει τις ψήφους με ικανότητα … τρουφόσκυλου, στοχεύοντας σε δεξαμενές ψηφοφόρων στις οποίες οι ανταγωνιστές του δυσκολεύονται να προσεγγίσουν. Οι γνώστες της πολιτικής αγοράς τον κατατάσσουν ήδη στα ισχυρά αουτσάιντερ…

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (από τη στήλη kampos Land)