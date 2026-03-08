Ο πληθυσμός της δίκης

Πλησιάζει η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών και ήδη στη Λάρισα παρατηρείται κινητικότητα σε πολλά επίπεδα, κυρίως στην τοπική αγορά, όπου καταγράφονται προκρατήσεις σε ξενοδοχεία από δικηγόρους, δημοσιογράφους, αλλά και συγγενείς των θυμάτων.

Κάποιοι, μάλιστα, έχουν φροντίσει να νοικιάσουν σπίτια για τη διαμονή τους καθώς η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει πάνω από δυο χρόνια.

Κερδισμένη βεβαίως και η εστίαση. Με όλον αυτόν τον «πληθυσμό», αν κάποιος έστηνε ένα… τσιπουράδικο (έστω και λυόμενο) στα χωράφια απέναντι από το Γεώπολις, δεν θα έβγαινε χαμένος…

ΕΦ. ΚΟΣΜΟΣ (απο τη στήλη Kampos Land)