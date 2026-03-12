Ο σχολάρχης και ο Στάλιν

Ακόμη και το ΚΚΕ αποφεύγει τα τελευταία χρόνια να υμνήσει τον Ιωσήφ Στάλιν στην επέτειο του θανάτου του (4/3/1953), καθώς στις δυτικές κοινωνίες τα εγκλήματα του σοβιετικού ηγέτη συχνά εξισώνονται με εκείνα του Αδόλφου Χίτλερ.

Ο Νίκος Ράπτης, περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλίας, σχολάρχης και συμπρόεδρος του κόμματος ΚΟΣΜΟΣ – Πράσινη Συμφωνία, δεν φαίνεται να έχει τέτοιες αναστολές.

Με ανάρτησή του όχι μόνο δεν κάνει καμία αναφορά στις σφαγές εκατομμυρίων αθώων, αλλά επαινεί τον Στάλιν, γράφοντας ότι επί των ημερών του «η ΕΣΣΔ μετατράπηκε από υπανάπτυκτη αγροτική χώρα σε βιομηχανική και στρατιωτική υπερδύναμη. Παρά τις καταστροφές του πολέμου, το βιοτικό επίπεδο των Σοβιετικών πολιτών συνέκλινε ραγδαία με εκείνο των πιο αναπτυγμένων δυτικών κρατών…».

Είναι τέτοια η… «λατρεία» του σχολάρχη για τον Ιωσήφ, ώστε διασκεύασε –με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης– φωτογραφία Γάλλου αναγνώστη της εφημερίδας L’Humanité, ο οποίος εμφανίζεται συντετριμμένος όταν διαβάζει ότι ο Στάλιν πέθανε…

Κώστας Τόλης Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (kosmoslarissa.gr)