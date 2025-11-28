Πάλι δεν πήρε πρόσκληση…

Η κυβέρνηση παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες αποστάσεις από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας και φροντίζει να το δείχνει.

Στην πρόσφατη σύσκεψη, στο γραφείο του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το υδροηλεκτρικό έργο της Μεσοχώρας, ο Κουρέτας, παρότι κατ΄εξοχήν θεσμικός παράγοντας, δεν πήρε πρόσκληση.

Κακώς βέβαια διότι, αρέσει δεν αρέσει, αυτόν εξέλεξαν οι θεσσαλοί και αν δεν υπάρξει αγαστή συνεργασία κυβέρνησης – Περιφέρειας θα το πληρώσει ο τόπος.

Όσο για το υδροηλεκτρικό κάποιοι λένε ότι η σύσκεψη έγινε εσπευσμένα για να προλάβει η κυβέρνηση σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν ύστερα από αναφορά του ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη…

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (από τη στήλη kampos Land)