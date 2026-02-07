Πάνω από 2…μύρια στους “μικρούς” της Βουλής

Η κατανομή της κρατικής χρηματοδότησης στα πολιτικά κόμματα για το έτος 2026 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και τα ποσά έχουν ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται στα 40.161.600,00 ευρώ. Και από το ποσό αυτό, τα 33.468.000 ευρώ αφορούν την τακτική ετήσια χρηματοδότηση, ενώ τα 6.693.600 ευρώ προορίζονται «αποκλειστικά για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς».

Η μερίδα του λέοντος κατευθύνεται στη ΝΔ, η οποία λαμβάνει συνολικά 14.800.294,72 ευρώ. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ (βάσει του εκλογικού αποτελέσματος του 2023) με συνολικά 7.025.636,38 ευρώ και το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με 4.974.785,78 ευρώ. Το ΚΚΕ λαμβάνει 3.556.615,10 ευρώ, η Ελληνική Λύση 2.443.246,16 ευρώ, η Νίκη 2.191.576,63 ευρώ και η Πλεύση Ελευθερίας 2.010.526,99 ευρώ. Μικρότερα ποσά (άνω των 200.000 ευρώ) λαμβάνουν επίσης η Φωνή Λογικής, το ΜέΡΑ25 και η Νέα Αριστερά. Δεν το λες και άσχημα …

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (από τη στήλη kampos Land)