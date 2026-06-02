Πέρα απο τα συνηθισμένα …

Υπερέβησαν τα όρια στη Βουλή, ανατράπηκαν κόκκινες γραμμές και ισορροπίες ετών, η Ζωίτσα κινείται ως οδοστρωτήρας εναντίον όλων. Η κόντρα της με τον Λαρισαίο αντιπρόεδρο της Βουλής Γιώργο Λαμπρούλη μπήκε και σε προσωπικά θέματα κάτι που το ΚΚΕ αποφεύγει επιμελώς να κάνει. Μέσα στον χαμό βρήκε ευκαιρία και ο Τζήμερος να επιτεθεί με ανάρτησή του στον Λαμπρούλη για τα εισοδήματά του: «Εμπρός της γης οι κολασμένοι, της πείνας σκλάβοι εμπρός-εμπρός!

(€258.300 ετήσιο εισόδημα, €340.100 ομόλογα και μετοχές, €311.300 καταθέσεις, 13 ακίνητα, 2 αυτοκίνητα.)

Εμπρός λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι. Η μόνη λύση είναι επένδυση και πάλι!».

Ξεφύγαμε …

