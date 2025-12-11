“πήγαινε να γίνεις τσοπάνος…”

Ενδιαφέροντα πράγματα ειπώθηκαν στην πανελλαδική εκδήλωση της εφημερίδας Agrenda, προ ημερών στον “Ανάντι” των Τρικάλων, από ιθύνοντες της αγοράς. Η φέτα, που από το 2010 μέχρι σήμερα τετραπλασίασε τις εξαγωγές της, είναι πλέον το εθνικό μας προϊόν στη θέση του ελαιόλαδου και μάλιστα πωλείται χωρίς μεσάζοντες. Όμως και η σύγχρονη κτηνοτροφία δεν έχει σχέση με εκείνη του παρελθόντος. Ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας Μιχάλης Σαράντης ήταν απόλυτα διαφωτιστικός ως προς την εξέλιξή της:

«Θα πάω 30-40 χρόνια πίσω που ο πατέρας έλεγε στο γιο ότι θα τον στείλει να γίνει τσομπάνος γιατί δεν διαβάζει. Από τότε μέχρι τώρα έχει αλλάξει η κατ’ ευφημισμό “κακή δουλειά”. Σήμερα, ένας με μια μονάδα 300 – 400 ζώων έχει εισόδημα δέκα φορές περισσότερο από κάποιον υπάλληλο στην Αθήνα. Η προβατοτροφία και η κτηνοτροφία έχουν αναπτυχθεί και έχουν προχωρήσει. Κάποτε για να συγκεντρώσει μια εταιρεία 5 τόνους γάλα το μάζευε από 200 παραγωγούς. Τώρα υπάρχουν μονάδες αγελαδινές που έχουν 15-20 τόνους γάλα την ημέρα…».

trikalaenimerosi.gr (από τη στήλη Kampos Land)