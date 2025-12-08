Πού πήγε όλος αυτός ο πακτωλός των χρημάτων;

Τα αγροτικά μπλόκα προσφέρονται για αναπόληση στο παρελθόν της Ελληνικής γεωργίας.

Επί τέσσερις δεκαετίες η χώρα δεν κατάφερε να αναπτύξει στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα, η αγροτική πολιτική εξαντλείται στην κατανομή των επιδοτήσεων και τα αποτελέσματα είναι μειωμένη παραγωγή, χαμηλό αγροτικό εισόδημα, σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τρακτέρ στους δρόμους.

Από το 1981 οι επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στον αγροτικό τομέα φτάνουν τα 180 δισ., δηλαδή σχεδόν ένα ΑΕΠ (Καθημερινή, Δήμητρα Μανιφάβα).

Παρά τα βουνά των χρημάτων, η ελληνική γεωργία ακολουθεί διαρκώς πτωτική πορεία, με την προστιθέμενη αξία της να συρρικνώνεται, τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις να έχουν συρρικνωθεί κατά 50% σε σύγκριση με το 1981, τον αριθμό των αγροτών να έχει μειωθεί κατά 1 εκατ., ενώ το αγροτοδιατροφικό εμπορικό ισοζύγιο είναι συνήθως αρνητικό τις τελευταίες δεκαετίες.

Μην ψάχντε την αιτία. Το σύστημα ήταν και παραμένει πελατειακό. Οπότε, πρώτα ο πελάτης ψηφοφόρος της υπαίθρου …

Κ.Τ. kosmoslarissa.gr