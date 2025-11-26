Ρούχα και τηγανέλαια

Κουπόνια σούπερ μάρκετ για μέλη του Κοινωνικού Παντοπωλείου, είδη καθαρισμού, και ένα ποσό σε μετρητά. Όλα αυτά, συνολικής αξίας 20.000 ευρώ, θα δώσει, ως ετήσιο ενοίκιο στον δήμο Λαρισαίων, η Γερμανική εταιρεία East West Greece για την τοποθέτηση κάδων συλλογής μεταχειρισμένων ρούχων στη Λάρισα.

O Δήμος Λαρισαίων συνεργάζεται μαζί της και για τη συλλογή των οικιακών τηγανέλαιων στην πόλη. Η συμφωνία περιλαμβάνει την διαχείριση πενήντα ειδικών κάδων για τη συλλογή των χρησιμοποιημένων λαδιών, σε κοινόχρηστα σημεία εξωτερικού χώρου στην πόλη.

Ως αντισταθμιστικό αντάλλαγμα από την υλοποίηση του προγράμματος, συμφωνήθηκε η προσφορά χρήσιμων προϊόντων του αναδόχου στον δήμο, αξίας 1.400 ευρώ ετησίως.

Δεν τα λες και πολλά, αλλά οι Γερμανοί σου λύνουν το πρόβλημα. Τα λάδια απο τα φαγάδικα της Λάρισας θα κατέληγαν στος δίκτυο αποχέτευσης …

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr