Σπάστα μωρό μου …

Ονομάζονται rage rooms ή «δωμάτια οργής». Στην Αθήνα υπάρχει ένα, αλλά κατά πως φαίνεται η μόδα δεν θα αργήσει να έρθει και στη Θεσσαλία. Πληρώνεις και …σπάζεις με μανία παλιά αντικείμενα. Η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Ο ενδιαφερόμενος διαλέγει και αγοράζει τα αντικείμενα που θέλει να σπάσει. Αυτά μπορεί να είναι από κούπες και ποτήρια μέχρι παλιές τηλεοράσεις και λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές.

Έπειτα, φοράει κάποια προστατευτικά και μπαίνει σε ένα από τα «δωμάτια οργής». Και τα κάνει θρύψαλα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν λοστό ή απλά να τα πετάξει στον τοίχο. Η όλη εμπειρία κρατάει περίπου 15-20 λεπτά.

Τα προτιμούν γυναίκες που (συνήθως) δεν μπορούν να τα κάνουν λίμπα στο σπίτι.

Το κρίνουμε ευεργετικό από κάθε άποψη …

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (απο τη στήλη kampos Land)