Στον αστερισμό των σόσιαλ

Άφθονα σόσιαλ μίντια για τον Θανάση Μαμάκο. Ο δήμαρχος Λαρισαίων εξελίσσεται σε Τικ Τόκερ καθώς έχει κατακλύσει το διαδίκτυο με βιντεάκια όπου, χαμογελάει , χαιρετάει, πίνει καφέ με φίλους, υποδέχεται επισήμους και πάει λέγοντας. Σύντομες και κοφτές εικόνες, με λίγα λόγια, για να μην κουράζεται το κοινό. Πρόκειται για μέθοδο προβολής, ιδιαίτερα αποτελεσματική στα νεανικά κοινά. Την ξεκίνησε το επιτελείο του Μητσοτάκη το οποίο σε θέματα επικοινωνίας είναι πολλές …ράχες* μπροστά από τους υπόλοιπους.

*Φράση από τους μουλαράδες που κουβαλούσαν τα εμπορεύματα στα ορεινά της Θεσσαλίας τον περασμένο αιώνα.

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (απο τη στήλη kampos Land)