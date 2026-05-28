Σώρρας, ωραία χρόνια… (στη Λάρισα)

Μια και θυμηθήκαμε τον πρόεδρο Αρτέμη, μας ήρθε κατά νου ένα γεύμα τοπικών στελεχών που οργάνωσε ο αρχηγός της “Ελλήνων Συνέλευσις” στα κραταιά χρόνια του (πριν καταλήξει στη φυλακή) σε επώνυμο ρεστοράν της περιοχής του Φρουρίου στη Λάρισα. Ο πρόεδρος είχε προσκαλέσει καμμιά τριανταριά άτομα κερνώντας τα καλύτερα. Φιλέτα όλων των ειδών πηγαινοέρχονταν στα τραπέζια, μαζί με επώνυμα κρασιά και παλαιωμένα ουίσκι. Κάποια στιγμή χτύπησε το κινητό του, ο αρχηγός βγήκε έξω και όλοι τον είδαν να μιλάει αναστατωμένος και ανήσυχος. Δεν επέστρεψε ξανά στο μαγαζί, πήγε κατευθείαν στο αυτοκίνητο. Ένας από τη συνοδεία του τους ενημέρωσε ότι προέκυψε επείγον «θεσμικό ραντεβού» στην Αθήνα. Πάνω στη βιασύνη του όμως…ξέχασε να πληρώσει τον λογαριασμό. Το κατάστημα πήγε την απόδειξη στους συνδαιτημόνες και απαίτησε τα χρήματα, σύνολο 2.500 ευρώ. «Μα… ξέρετε», είπαν οι οπαδοί στον σερβιτόρο, «κερνάει ο πρόεδρος». «Ποιος πρόεδρος, δεν γνωρίζουμε κάτι, πληρώστε παρακαλώ ότι παραγγείλατε…». Βογγητά και οιμωγές ακούστηκαν την ώρα που έβαζαν το χέρι στην τσέπη. Τελικά μάζεψαν το ποσό,πλήρωσαν, και έφυγαν χωρίς συνέπειες…

Κώστας Τόλης (απο τη στήλη Kampos Land)