Μεγάλο έρωτα με τα ταξίδια έχει πάθει η διοίκηση του Επιμελητηρίου Λάρισας, τα οποία, βεβαίως, πληρώνονται από τις συνδρομές των μελών. Στην Food Expo, στην Αθήνα, πήγαν τέσσερα άτομα και έμειναν τρεις ημέρες, όσο δηλαδή και η διάρκεια της έκθεσης. Για ποιο λόγο τέσσερις άνθρωποι και τόσες ημέρες; Ούτε εκθέτες να ήταν. Κόστος 3.550 ευρώ.

Αυτά όμως είναι ψιλαδάκια μπροστά σε εκείνα του προέδρου Γιακουβή ο οποίος εξελίσσεται σε …happy traveler. Ο πρόεδρος αφού χτύπησε ένα Ντουμπάϊ και ένα Τόκυο, τώρα θα πάει Βραζιλία. Στο Σαν Πάολο για την να είμαστε ακριβείς. Μόνο το Τόκυο στοίχισε στα μέλη 11.606 ευρώ, ενώ η Βραζιλία θα κοστίσει 8.883 ευρώ. Σε αυτές τις μακρινές εκθέσεις άντε να πάνε 2-3 μεγάλες επιχειρήσεις της Λάρισας, συνήθως πολυεθνικές, ουδείς άλλος. Αυτές και χρήματα διαθέτουν και επιχειρηματικούς συνδέσμους να τις στηρίξουν, επομένως για ποιο λόγο πρέπει να τσοντάρει και το Επιμελητήριο; Άντε να το δεχτούμε και αυτό. Ο πρόεδρος τι πάει και κάνει εκεί; Από τη στιγμή μάλιστα που την επιτόπια δουλειά του Επιμελητηρίου στις εκθέσεις (περίπτερα, μεταφορά προϊόντων κ.λ.π.) την αναλαμβάνει με το αζημίωτο η Enterprise Greece. Αν πράγματι θέλει να γνωρίσει αυτά τα εξωτικά μέρη, μπορεί κάλλιστα να πληρώσει από την τσεπούλα του …

Κώστας Τόλης (από τη στήλη Kampos Land)