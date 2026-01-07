Τα βοθρολύματα

Η ΔΕΥΑ Λάρισας, έως την εμφάνιση του Daniel, λειτουργούσε πλησίον του οικισμού της Μάνδρας Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) για τα απόβλητα των οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου, η οποία περιλάμβανε και τριτοβάθμια βαθμίδα επεξεργασίας των λυμάτων. Ωστόσο η μονάδα έχει σταματήσει να λειτουργεί λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία εκείνο το σκληρό φθινόπωρο του 2023.

Έκτοτε τα λύματα των τοπικών κοινοτήτων Μάνδρας και Κουτσόχερου μεταφέρονται με βυτιοφόρα για επεξεργασία στην αντίστοιχη μονάδα της Λάρισας, κάτι που θα συνεχιστεί για αρκετό καιρό καθώς η ολοκλήρωση της ΕΕΛ εκκρεμεί. Για ποιο λόγο; Διότι αναμένεται η αποκατάσταση της τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων η οποία δεν …έχει ακόμα δημοπρατηθεί.

Ευτυχώς υπάρχουν και τα βυτιοφόρα…



Κ.Τ. Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (kosmoslarissa.gr)

*foto αρχείου