Τα Τέλη και το ΣτΕ

Ωραίο και τούτο. Ο Δήμος Τυρνάβου στρέφεται κατά επιχείρησης της περιοχής του επειδή (…άκουσον) η εταιρεία άσκησε προσφυγή στο ΣτΕ σχετικά με τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού τα οποία πληρώνονται μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Το ύψος των τελών οφείλει να είναι ανταποδοτικό. Αν αυτό δεν συμβαίνει, τι άλλο μένει σε μια επιχείρηση για να βρει το δίκιο της παρεκτός να αποταθεί στη Δικαιοσύνη; Παρόλα αυτά ο Δήμος Τυρνάβου σπεύδει να καταγγείλει την …προσφυγή της, χωρίς καν να περιμένει την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου.

Είναι από τις περιπτώσεις που ο επιχειρηματίας, εκτός από δικηγόρο, χρειάζεται και τη βοήθεια ψυχιάτρου …

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