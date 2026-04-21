Την προσοχή σας στους …πεζόδρομους

Τα βυθιζόμενα προστατευτικά κολονάκια δεν υπάρχουν εδώ και χρόνια στους πεζόδρομους της Λάρισας, λόγω ανικανότητας της δημοτικής αρχής Καλογιάννη να διασφαλίσει τη λειτουργία τους, παρότι είχαν τοποθετηθεί επί των ημερών της.

Τώρα, μαθαίνουμε, ότι ο Δήμος τα βρήκε με την Cosmote η οποία έχει τη διαχείριση του συστήματος και εντός του έτους αναμένεται να επαναλειτουργήσουν.

Μέχρι τότε όταν βαδίζετε στους πεζόδρομους να έχετε τον νου σας. Μπορεί να σας πατήσει κάθε είδους τροχοφόρο …

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (από τη στήλη kampos Land)