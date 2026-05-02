Το κερατάκι …

Λαρισαίος στην καταγωγή, ευκατάστατος, με επάγγελμα προσοδοφόρο, έφαγε …κερατάκι από την καλή του αλλά δεν το έμαθε τελευταίος, ούτε το έβαλε κάτω. Όταν του μπήκαν οι πρώτοι ψύλλοι στα αυτιά, απευθύνθηκε σε ιδιωτικό ερευνητή για να μάθει τι συμβαίνει.

Ο ντεντέκτιβ δεν άργησε να του πάει τα μαντάτα. Ένα βίντεο έδειχνε την κυρία να συναντάται σε ξενοδοχείο με γνωστό βουλευτή των Αθηνών ο οποίος είχε διατελέσει και υπουργός.

Έκανε την καρδιά του πέτρα, έβαλε το στικάκι της βιντεοσκόπησης σε έναν φάκελο και το έστειλε εκεί που έπρεπε. Πολύ ψηλά …

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ, Κώστας Τόλης (από τη στήλη Kampos Land)