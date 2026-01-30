Το ντέρμπυ της …αγάπης

Στα όρια …παρεξηγήσεως έχει φτάσει η ειδυλλιακή εικόνα ενόψει του αγώνα Βόλος – ΑΕΛ, το Σάββατο στο Πανθεσσαλικό. Που πήγε η ιστορική κόντρα των δυο πόλεων;

Ο Μπέος, που παλαιότερα αποκαλούσε το AEL F.C. ARENA …Μαντριγάλ, εκδίδει τώρα ανακοινωθέντα αγάπης προς τη Λάρισα και τους οπαδούς της, καλώντας τους να αγοράσουν εισιτήρια και να παρακολουθήσουν όλοι μαζί, ειρηνικά, το παιχνίδι. Ο Μπέος έγινε αρνάκι, τι συνέβαλε όμως στη μετάλλαξη του θηρίου; Μα ο Θανάσης φυσικά, ο δήμαρχος Λαρισαίων, αυτός οικοδόμησε τα μέτρα εμπιστοσύνης με τον Αχιλλέα. Εδώ τα βρήκαν στα σκουπίδια της Θεσσαλίας και πήραν το μαγαζί, στο ποδόσφαιρο θα τα χαλάσουν;…

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ Κώστας Τόλης (απο τη στήλη Kampos Land)