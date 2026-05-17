Τρεχάτε ποδαράκια μου

Κάθε τρεις και λίγο ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας βρίσκεται στη Θεσσαλία. Έχει χάσει τον ύπνο του ο άνθρωπος με τα έργα αποκατάστασης και τους εργολάβους που ανέλαβαν την υλοποίησή τους. Όλα αυτά επειδή τρέχουν καθοριστικές προθεσμίες καθώς ένα μέρος των έργων (400 εκ. από τα 900 εκ.) γίνεται με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, οπότε πρέπει να παραδοθούν μέχρι τέλος Ιουλίου. Μαθαίνουμε δε ότι, προ ημερών, ο Δήμας – που για την ώρα θεωρείται επιτυχημένος-, φώναξε στο γραφείο του τους τρεις βασικούς παίκτες (ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, ΑKTOR) και τους πίεσε να επισπεύσουν ώστε να μην χαθούν τα χρήματα.

Πόσο όμως να τα πιέσει τα θηρία, που αν τυχόν “αγριέψουν” μπορούν να κάνουν μια χαψιά και τον υπουργό;…

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (απο τη στήλη Kampos land)