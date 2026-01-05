Φαναράκια και …Μαδούρο

Βράδυ Κυριακής, την ώρα που ποτάμια ντόπιων και τουριστών είχαν κατακλύσει την παραλία του Βόλου για την γιορτή των ευχών με τα φαναράκια, εμφανίστηκαν και οι …Κνίτες για τον Μαδούρο.

Ο κόσμος κοιτούσε την πικετοφορία σαστισμένος. Αδυνατούσε να αντιληφθεί την επιλογή της ώρας, κόντρα σε μια γιορτή της πόλης που έχει τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά.

Σουρέαλ εικόνα, ούτε στην Βενεζουέλα …

Κ.Τ. kosmoslarissa.gr