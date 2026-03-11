Ωδή στην αρραβωνιαστικιά

Ανακοίνωση για την Ημέρα της Γυναίκας εξέδωσε η Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας ηγείται ο μπαρουτοκαπνισμένος κομματικός Ηλίας Σουφλιάς.

Σε αυτή σημειώνεται ότι η κομματική οργάνωση του νομού τιμά «τη μάνα, τη σύζυγο, την εργαζόμενη μητέρα, την αρραβωνιαστικιά…». Ναι, ακόμη και την αρραβωνιαστικιά, παρακαλώ.

Παρόλα αυτά, η ανακοίνωση κρίνεται ατελής. Δεν συμπεριέλαβε την… ερωμένη, η οποία ανά τους αιώνες δεν έπαψε να καθορίζει –και αυτή– τις ζωές των ανδρών…

Eφ. ΚΟΣΜΟΣ, απο τη στήλη kampos Land