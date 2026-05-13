Μέσα στης νύχτας τη σιγαλιά …

Η ΔΕΥΑΛ έκανε σημαντικό ψηφιακό βήμα με την εφαρμογή My SmartVille στην αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης, ωστόσο καταφέρνει να ταράζει τον γλυκό ύπνο των πελατών της. Μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, σε πολλά κινητά άρχισε να καταφθάνει ο …λογαριασμός νερού.

Κάποιοι πετάχτηκαν από τα κρεββάτια τους ξαφνιασμένοι, «μπίπ …. ΔΕΥΑΛ», κοίταξαν την οθόνη, «ωχ, μήπως πλημμυρίσαμε; Όχι ευτυχώς … ο λογαριασμός είναι …».

Ένας άλλος παραλίγο να χωρίσει. Ανακρίθηκε από τη γυναίκα του η οποία κοιμόταν δίπλα του: «ποια σου έστειλε μήνυμα;», «ποιο μήνυμα αγάπη μου, η ΔΕΥΑΛ είναι…», «ποια ΔΕΥΑΛ, είδα εγώ, Δανάη έγραφε…».

Τα παραπάνω δεν συνέβησαν, είναι μικρές φανταστικές ιστορίες, εντούτοις θα μπορούσαν να συμβούν.

Ρυθμίστε τη ρημάδα την εφαρμογή…

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (απο τη στήλη Kampos Land)