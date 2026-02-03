Ο πόλεμος της …φασολάδας αναμένεται την Καθαρά Δευτέρα στα πέριξ της Λάρισας. Σε χωριά όπως η Τερψιθέα και η Ραχούλα, το παραδοσιακό έδεσμα θα ετοιμαστεί από κέτερινγκ, μαζί με πίκλες κ.λ.π.

Εκεί όμως που αναμένεται να στηθεί το μεγάλο φαγοπότι είναι στην πατρίδα του δημάρχου Μαμάκου την Γιάννουλη, και συγκεκριμένα στις Εργατικές Κατοικίες. Ο δήμος παρήγγειλε 60 κιλά φασόλια, 20 κιλά κρεμμύδια, 10 κιλά τοματοπολτό, 6 κιλά καρότα και 5 κιλά σέλινο. Για επιδόρπιο θα προσφερθούν 60 κιλά χαλβά.

Προσοχή στη δυσπεψία …

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (από τη στήλη kampos Land)