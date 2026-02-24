O Λάκης και οι βαλίτσες …

Εκτός από την εκπομπή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο MEGA, στην οποία ο Λάκης Λαζόπουλος έχει αναλάβει εργολαβικά να θάβει την κυβέρνηση στο όνομα της δήθεν σάτιρας, σχεδιάζει να κάνει και σειρά, στο ίδιο φιλόξενο κανάλι, με τίτλο «Δεκαεπτά βαλίτσες και μια μαύρη».

Όπως γράφει το iefimerida.gr, θα είναι μια κωμική σειρά με 16 επεισόδια, στην οποία θα παίζει και ο ίδιος. Η είδηση είναι όμως αλλού: ότι ο Λαζόπουλος θα πάρει από τον ΕΚΚΟΜΕΔ 1.500.000 ευρώ επιχορήγηση.

Το ΕΚΚΟΜΕΔ δεν είναι φυσικά κάποιος ιδιώτης που εκτίμησε το ταλέντο του Λαζόπουλου και χρηματοδοτεί τη σειρά, είναι κρατικός φορέας.

Τα συγχαρητήρια ωστόσο πρέπει να πάνε στον Λάκη. Τον να τους βρίζεις και να σε πληρώνουν είναι τέχνη …

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (από τη στήλη Kampos Land)