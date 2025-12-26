O Πάνος έμεινε από «κιβώτιο»

Αεικίνητος ο Λαρισαίος ρεπόρτερ Πάνος Γαρουφαλιάς. Από τους πιο ικανούς ανταποκριτές των Αθηναϊκών Μέσων, καλύπτει μεθοδικά τις ενημερωτικές ανάγκες του Σκάϊ και του protothema.gr στην Κεντρική Ελλάδα.

Μετά από 27 ημέρες στα μπλόκα, η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων τον βρήκε στη Λίμνη Πλαστήρα να κάνει τουριστικό ρεπορτάζ για τις πληρότητες των καταλυμάτων στην περιοχή. Όμως δεν γλύτωσε από το …κακό μάτι.

Ενώ ετοιμαζόταν να κατηφορίσει στα πεδινά, τον πρόδωσε το αυτοκίνητό του και τον άφησε καταμεσής του δρόμου. «Κιβώτιο ταχυτήτων» η ζημιά. Το φόρτωσε σε όχημα οδικής βοήθειας και κατέβηκε για να συνεχίσει το τρέξιμο καθώς τα μπλόκα (και η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών) δεν πρόκειται να τελειώσουν γρήγορα.

Ευτυχώς το κακό μάτι πήγε στο όχημα και όχι στον Πάνο …

Κ.Τ. kosmoslarissa.gr