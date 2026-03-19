Tα data Centers ψηφίζουν …Αχελώο

Δεν είναι άσχετη η επανάληψη της εξαγγελίας του πρωθυπουργού, το Σάββατο στη Λάρισα, για μερική εκτροπή του Αχελώου στον Θεσσαλικό κάμπο. Πέρα από τις καλλιέργειες ανάγκη για νερό έχουν και τα Data Centers που καταφθάνουν στη Θεσσαλία.

Τα (τεχνολογικά) αυτά θηρία τρέφονται και με πολύ ρεύμα. Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι που δεν τα καθιστούν ιδιαίτερα επιθυμητά.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της PWC, στη Θεσσαλία μπορεί να κατευθυνθούν επενδύσεις του είδους οι οποίες φτάνουν τα 10 δις ευρώ …

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (απο τη στήλη kampos)