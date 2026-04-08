To πιο γραφικό στη χώρα

Στη Νίκαια του Δήμου Κιλελέρ, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Λάρισα, υπάρχει ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα λειτουργικό στάδιο στίβου, που παραμένει σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό, παρότι αποτελεί μια σύγχρονη αθλητική υποδομή για την τοπική κοινωνία.

Πρόκειται για το Δημοτικό Στάδιο Στίβου Νίκαιας, το οποίο ουσιαστικά απέκτησε τη σημερινή του μορφή μέσα από μια πρόσφατη ανακατασκευή.

Αν και ο χώρος προϋπήρχε ως αθλητική εγκατάσταση, η ουσιαστική «επανεκκίνηση» του έργου ολοκληρώθηκε το 2024 με εκτεταμένες παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και κυριότερη αυτή της τοποθέτησης ταρτάν. Είναι μικρό, αλλά ένα από τα πιο γραφικά της χώρας καθότι μέσα στη φύση.

kosmoslarissa.gr (από τη στήλη kampos Land)