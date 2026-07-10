To τέλος του λογιστή …

Τέλος ο Μιχαλόπουλος από την «Ελευθερία». Η εφημερίδα αφαίρεσε το όνομά του από την ταυτότητα, αν και η τύχη του είχε προδιαγραφεί εδώ και καιρό, καθώς ο νέος εκδότης επέλεξε για διευθυντή τον Δημήτρη Κατσανάκη.

Είχε προσληφθεί αρκετά χρόνια πριν από την εκδότρια Δανάη Δημητρακοπούλου ως λογιστής, προερχόμενος από το Κέντρο Αποκατάστασης «Αρωγή». Παρότι δεν είχε καμία σχέση με τα Μέσα Ενημέρωσης (δημοσιογράφος, εκδότης ή μέτοχος), στην πορεία ανέλαβε τις τύχες της εφημερίδας ως διευθύνων σύμβουλος, λόγω προβλημάτων υγείας της Δημητρακοπούλου.

Με την ιδιότητά του αυτή εξελέγη και πρόεδρος στον ΣΗΠΕ, μία από τις συνδικαλιστικές ενώσεις των ιδιοκτητών ημερήσιων εφημερίδων της επαρχίας…

Κώστας Τόλης (από τη στήλη kampos Land)