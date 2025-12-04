Θεσσαλοί στην «Ιθάκη», ένα “τζάκι” σε πτώση, και τα λουκάνικα των μπλόκων

Καλημέρα

Οι αγρότες έχουν όλα τα δίκια με το μέρος τους για τις καθυστερημένες επιδοτήσεις και τα αφανισμένα κοπάδια από την ευλογιά. Έτσι όμως όπως εξελίσσεται η ιστορία με το κλείσιμο των δρόμων το δίκιο θα χαθεί γρήγορα, η κοινωνία θα βρεθεί απέναντί τους. Όταν ο άλλος περιμένει το παιδί του για να κάνουν μαζί Χριστούγεννα και δεν ξέρει πως θα ταξιδέψει και πόσο θα ταλαιπωρηθεί για να φτάσει στο πατρικό σπίτι, θα την ξεχάσει γρήγορα την αλληλεγγύη.

$ Η δυσχέρεια στις μετακινήσεις θα προκαλέσει ζημιές σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους οι οποίες θα φανούν άμεσα. Ένα παράδειγμα: Στα Τρίκαλα τις ημέρες αυτές συρρέουν χιλιάδες επισκέπτες για τον Μύλο των Ξωτικών. Οι ροές άρχισαν ήδη να ανακόπτονται. Τα σπασμένα θα πληρώσει η τοπική αγορά και κυρίως η εστίαση και τα καταλύματα που αναμένουν πως και πως τα έσοδα αυτά για να ανασάνουν. Η κυβέρνηση πιασμένη στο δόκανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχει ούτε λεφτά ούτε περιθώρια ελιγμών, αδιέξοδο. Η κοινωνία είναι με τους αγρότες και επιζητά την μεγαθυμία τους…

% Όλος ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ στη χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου του Τσίπρα, μια εκδήλωση προάγγελος του νέου κόμματος. Παρόντες και οι θεσσαλοί βουλευτές (Κόκκαλης, Μεϊκόπουλος, Κοντοτόλη), ενώ παρέμβαση για το βιβλίο έκανε η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ιωάννα Λαλιώτου. Ο Αλέξης δεν παρέλειψε πάντως να αδειάσει τους νυν συντρόφους του σημειώνοντας ότι «σήμερα, δυστυχώς, αυτό που κυριαρχεί στον προοδευτικό χώρο δεν είναι η έγνοια για την παραγωγή εναλλακτικού Σχεδίου, ούτε καν η αγωνία για την αλλαγή της σημερινής διακυβέρνησης. Αλλά η έγνοια και η αγωνία για το ποιος θα είναι πρώτος στο χωριό». Ο Φάμελλος με τον Χαρίτση τον άκουγαν από κάτω εκστασιασμένοι …

^ Ρεσιτάλ απρέπειας από τον Μπέο και στη φετινή Χριστουγεννιάτικη γιορτή της πόλης. Να τον χαίρονται…

*Αφιέρωμα στον Λευτέρη Παπαδόπουλο θα κάνει το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας με την ορχήστρα Ελληνικής λαϊκής μουσικής του ωδείου. Πρόκειται για δυο παραστάσεις το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Ιανουαρίου 2026.

@ Σε ξεγελάει η εικόνα της Μιλένας Αποστολάκη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμφανίζεται σκληρή και αδέκαστη, κάνοντας ραφινάτη επίδειξη σαρκασμού απέναντι στους μάρτυρες. Ωστόσο όταν την ρώτησαν στην ΕΡΤ αν είναι υπέρ ή κατά των αγροτικών μπλόκων, έκρυψε χονδροειδώς τον φόβο της απέναντι στην υποχρέωση να πάρει θέση και αποκάλεσε την ερώτηση παγίδα…χωροφυλακίστικου τύπου για να μην απαντήσει. Τελικά σε κάποιους πολιτικούς αν αφαιρέσεις το φανταχτερό περιτύλιγμα διαπιστώνεις πόσο λίγο είναι το περιεχόμενο…

Ομολογουμένως η κεντρική πλατεία της Λάρισας δεν ήταν ποτέ τόσο περίτεχνα στολισμένη στις γιορτές των Χριστουγέννων. Η επιτυχία δεν έγκειται στο μεταφερόμενο Χριστουγεννιάτικο έλατο, αλλά στα φυσικά δένδρα του χώρου. Τυλιγμένα με τεχνητό φωτισμό κλέβουν την παράσταση Όταν η πλατεία είναι άδεια δημιουργούν ένα παραμυθένιο σκηνικό.

^ Διαγωνισμό για την προμήθεια 1.500 τόνων αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού των παγωμένων δρόμων στο νομό Λάρισας πραγματοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο προϋπολογισμός είναι 150.000 ευρώ και αφορά στην τρέχουσα χειμερινή περίοδο 2025-2026. Χειμερινή τρόπος του λέγειν, ούτε χιόνι έχει πέσει μέχρι τώρα, ούτε παγωμένοι δρόμοι υπάρχουν. Τουλάχιστον θα μας μείνει το αλάτι …

@ Βοά η πιάτσα για φάμπρικα με ορφανά οικόπεδα στη Λάρισα. Κάποιοι εμφανίζονται στα δικαστήρια αλληλομηνυόμενοι, επικαλούμενοι χρησικτησία …



$ Η περιουσία της θεσσαλικής εταιρείας «Αφοι Δερπανόπουλοι», μιας επιχείρησης ξυλεμπορίας από τις μεγαλύτερες στη χώρα τον περασμένο αιώνα, βγαίνει σε πλειστηριασμό στα Τρίκαλα. Πρόκειται για έκταση 51 στρεμμάτων που μετά την εισφορά γης στον δήμο συρρικνώθηκε σε 22 στρέμματα και κατανέμεται σε 9 οικόπεδα. Βρίσκονται κοντά στο δημοτικό στάδιο, εκεί που κάποτε στεγαζόταν το εργοστάσιο ξυλείας. Ακόμα και τα παλιά τζάκια κάποια στιγμή σβήνουν …

& Τεράστιες οι ποσότητες των λουκάνικων που καταναλώνονται στα αγροτικά μπλόκα. Όποιος επισκέπτεται τους μπλοκατζήδες κρατάει και μια γεμάτη σακούλα, με πράσο εννοείται …

