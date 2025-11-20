Ο Διαμαντής, η αρκούδα που εκκλησιάζεται, και το ανέκδοτο με τα έργα αποκατάστασης

Καλημέρα

@ Μηδενική πρόοδο παρουσιάζουν τα έργα αποκατάστασης των υποδομών στη Θεσσαλία από την περασμένη άνοιξη που (υποτίθεται) εγκαταστάθηκαν οι μεγάλες εργοληπτικές εταιρείες, οι γνωστοί μας big 4.

Αν εξαιρέσουμε τον σιδηρόδρομο όπου εκεί κάτι γίνεται, στα υπόλοιπα, ακόμα και στα ασφαλτικά που θεωρούνται τα πιο εύκολα, δεν προχωράει σχεδόν τίποτα. Αυτό αποτυπώνεται και στις υποχρεωτικές εκθέσεις προόδου των ίδιων των κατασκευαστών οι οποίες έχουν αποδέκτη το αρμόδιο υπουργείο.

Ακριβώς εδώ είναι η είδηση: Το υπουργείο Υποδομών μαθαίνουμε ότι αντέδρασε ήδη και έστειλε επιστολή στους big 4 επισημαίνοντας τις καθυστερήσεις. Ποιος είναι ο κίνδυνος; Να χαθούν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και η Θεσσαλία να απομείνει να γλύφει τις πληγές της από το πέρασμα του Daniel…

*Το ποσό των 36.000 ευρώ στοίχισε στον Δήμο Λαρισαίων το φετινό Χριστουγεννιάτικο δένδρο. Είπαμε, πρέπει να μοιάσουμε στον Μπέο …

% Μεγάλα ονόματα μπαίνουν σήμερα στο τερέν της Εξεταστικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει «Φραπέ» και «Χασάπη». Ο Λαρισαίος (σούπερ ΚΥΔάρχης) Ηλίας Καλφούντζος, ακολουθεί προσεχώς …

@ Ένα …ανθρώπινο ομοίωμα πρόκειται να προμηθευτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Είναι ένα αντικείμενο ειδικής κατασκευής, που θα χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε τεχνικές διάσωσης σε υδάτινο περιβάλλον. Ευχόμαστε Daniel να μην ξαναζήσουμε …

$ Όταν κάποτε οι πλαγιές των Θεσσαλικών βουνών ήταν γεμάτες με στάνες και γιδοπρόβατα, τα αγριογούρουνα και οι αρκούδες δεν πλησίαζαν σε κατοικημένη περιοχή καθώς τα τσοπανόσκυλα καιροφυλακτούσαν. Τώρα, όπως είπε κάτοικος ορεινού χωριού, η αρκούδα έρχεται κάθε Κυριακή στην εκκλησία και παίρνει αντίδωρο…

Θα μπορούσε να είναι κατασκευή σε σεισμόπληκτη περιοχή, κατοικία σε καταυλισμό, αποθήκη στην εμπόλεμη Ουκρανία ή οτιδήποτε σχετικό. Πρόκειται όμως για περίπτερο στη Λάρισα, στην περιοχή της Νεάπολης, σε διαστάσεις που θα ζήλευαν ακόμα και τα σούπερ μάρκετ…

& Άδεια και για τρίτο φωτοβολταϊκό εξασφάλισε από τον ΔΕΔΔΗΕ ο Δήμος Λαρισαίων. Πολύ την αγάπησε την πράσινη ενέργεια η δημοτική αρχή …

# Ο Κασσελάκης μπορεί δημοσκοπικά να ξεφούσκωσε αλλά από πνεύμα και χιούμορ δεν πάει άσχημα. «Ο Τσίπρας έρχεται καλπάζοντας» του επισήμαναν σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, «προσβάλετε τα άλογα με αυτό που λέτε», απάντησε …

& Η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης στην Κρανιά Ελασσόνας, που περιλαμβάνει μάλιστα και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, είναι ένα “στοιχειωμένο” έργο. Ξεκίνησε επί δημάρχου Ευαγγέλου αλλά ο εργολάβος δεν το ολοκλήρωσε και ακόμα σέρνεται. Μιλάμε για έργο μερικών εκατομμυρίων ευρώ, ενταγμένο στο παλιό ΕΣΠΑ (2014 -2020). Η Περιφέρεια προσπαθεί τώρα με τροποποίηση της σχετικής πράξης να βρει τρόπο να το τελειώσει …

% Αν ποτέ φτιαχτεί ο αυτοκινητόδρομος Νίκαια Λάρισας – Φάρσαλα, ο οποίος θα κουμπώνει με τον Ε65 στο Νέο Μοναστήριο, η απόσταση Αθήνα – Λάρισα -Θεσσαλονίκη θα μειωθεί αρκετά, λένε οι ειδικοί. Άλλοι υποστηρίζουν ότι στο πρότζεκτ αντιδρούν οι παραχωρησιούχοι των εθνικών οδών, διότι θα χαθούν έσοδα από τον ΠΑΘΕ. Αν είναι έτσι ας τον φτιάξουν οι ίδιοι και ας τον εντάξουν στο πλέγμα των αυτοκινητόδρομων που διαχειρίζονται. Εμείς δρόμο θέλουμε …

^ Παραιτήθηκε από βουλευτής ο σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, Λαρισαίος, Διαμαντής Καραναστάσης. Τελευταία ήταν εξαφανισμένος, βρισκόταν σε ένα νησί και έγραφε, λένε οι φήμες. Ακούγεται ότι τελείωσε και το love story. Ήρωας ο Διαμαντής …