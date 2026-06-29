Άλκηστις Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου μαζί σήμερα στo πάρκο Χατζηχαλάρ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανοίγει σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου το βράδυ στο πάρκο Χατζηχαλάρ στη Λάρισα την αυλαία στις φετινές καλοκαιρινές της εκδηλώσεις, υποδεχόμενη δύο κορυφαίους δημιουργούς σε μια μοναδική μουσική σύμπραξη που θα σημαδέψει το καλοκαίρι του 2026.

Δύο εμβληματικές παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους και ξεκινούν τη μεγάλη τους περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, με πρώτο σταθμό την καρδιά της Θεσσαλίας. Η συνεργασία της Άλκηστις Πρωτοψάλτη και του Νίκου Πορτοκάλογλου ενώνει δύο καλλιτέχνες που έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι μέσα από δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Και οι δύο έχουν χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό, χάρη στην αλήθεια των ερμηνειών τους, τη σταθερή ποιότητα της δουλειάς τους και τη διάθεση να εξελίσσονται χωρίς να χάνουν την ταυτότητά τους.

Η «συνάντησή» τους βασίζεται στην ένωση δύο μουσικών κόσμων που παρότι διαφορετικοί, μοιράζονται κοινές αξίες: τον σεβασμό στο τραγούδι, την ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία και την αγάπη για τις ζωντανές παραστάσεις.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, με τη μοναδική – χαρακτηριστική φωνή και την έντονη σκηνική παρουσία της, συναντά τον Νίκο Πορτοκάλογλου, έναν δημιουργό με προσωπικό στίγμα και τραγούδια που έχουν συνοδεύσει πολλές γενιές.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.