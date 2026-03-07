Έναρξη για το Μουσικότροπο με το “Άξιον Εστί” του Μίκη Θεοδωράκη

Έναρξη κάνει σήμερα Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, το Φεστιβάλ Μουσικότροπο με το εμβληματικό «Άξιον Εστί» (1960) του Μίκη Θεοδωράκη, πάνω στην ομώνυμη ποιητική σύνθεση του νομπελίστα Οδυσσέα Ελύτη, σε μια μοναδική εκδοχή για δώδεκα πιανίστες σε έξι πιάνα από την πιανιστική ορχήστρα Piandaemonium. Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στις 18:00 και στις 20:30, στην Αίθουσα Συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας

Η πρωτότυπη μεταγραφή των Κώστα Χάρδα και Νίκου Πουλάκη μεταφέρει τη συμφωνική και χορωδιακή μεγαλοπρέπεια του έργου σε μια συμπυκνωμένη, δυναμική ηχητική εμπειρία. Έξι πιάνα λειτουργούν ως μία ενιαία ορχήστρα, δημιουργώντας μια νέα ηχοχρωματική παλέτα που αναδεικνύει τη δραματουργία, τη ρυθμική ένταση και τον λυρισμό του έργου. Η νέα αυτή ανάγνωση φωτίζει εκ νέου τον συμβολικό του πυρήνα, διατηρώντας ακέραιη τη δύναμη και τη συλλογικότητά του.

Στη σκηνή συναντώνται διαφορετικές εκφραστικές δυνάμεις: ο Γιώργος Γάλλος ως αφηγητής, ο Γιάννης Σελητσανιώτης (βαρύτονος) και ο Γιάννης Διονυσίου (λαϊκός τραγουδιστής), συγκροτώντας από κοινού τον δραματουργικό άξονα του έργου. Συμμετέχει η Μικτή Χορωδία Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, με διδασκαλία Δημήτρη Καρβούνη, προσδίδοντας τον συλλογικό παλμό και τη χορική ένταση που απαιτεί η σύνθεση.

Στο πιάνο συμμετέχουν οι: Χαράλαμπος Αγγελόπουλος, Αντώνης Ανισέγκος, Ευτυχία Βενιωτά, Εύη Γιαμοπούλου, Νίκος Ζαφρανάς, Βικτωρία Κιαζίμη, Γιώργος Κωνσταντίνου, Χρήστος Λενούτσος, Μαρία Μυλαράκη, Αντώνης Σελεμίδης, Θοδωρής Τζοβανάκης και Κώστας Χάρδας.

Τη μουσική διεύθυνση έχει ο Διονύσης Παντής, ενώ τη συναυλία θα προλογίσει η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου, προσφέροντας ένα ουσιαστικό πλαίσιο ανάγνωσης του έργου.

Τιμή εισιτηρίου: 15€ κανονικό, 12€ μειωμένο (φοιτητές, ΑμεΑ, κάρτα ανεργίας, 65+).

Προπώληση στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, καθημερινά 10:00–13:00 και Σάββατο 11:00–14:00.

Η συναυλία αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία να ακουστεί το «Άξιον Εστί» μέσα από μια σύγχρονη, τολμηρή ηχητική πρόταση, που γεφυρώνει την ποίηση, τη μουσική και τη συλλογική μνήμη σε μια εμπειρία υψηλής έντασης.

Το Φεστιβάλ Μουσικότροπο διοργανώνουν η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.