“Αγάπη μόνο” στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας

Στο όμορφο Όσλο θα μας ταξιδέψει η ταινία με τον τίτλο “Αγάπη Μόνο”, που θα προβληθεί από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας, τη Δευτέρα 20 Απριλίου και την Τρίτη 21 Απριλίου και ώρες 19:00 & 21:30 στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Kέντρο Λάρισας.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Με φόντο το καλοκαιρινό Όσλο, το οποίο ετοιμάζεται να γιορτάσει την εκατονταετηρίδα του, η Μαριάν συναντά τον Τορ στο νυχτερινό φέρι. Συζητώντας για την ερωτική τους ζωή, η απελευθερωμένη στάση του Τορ, ο οποίος συχνά αναζητά περιστασιακές σχέσεις με άντρες, την εμπνέουν να δοκιμάσει αν οι αυθόρμητες, σύντομες σχέσεις μπορεί να είναι μια καλή επιλογή και για εκείνη.

Σκηνοθεσία: Νταγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ

Πρωταγωνιστούν:Τάγιο Σιταντέλα Γιάκομπσεν, Τόμας Γκούλεσταντ, Αντρέα Μπρέιν Χόβιγκ

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ

*Κατάλληλη για νέους άνω των 12 ετών