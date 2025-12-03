Αναβάλλεται η παρουσίαση του βιβλίου για το Γεντί Κουλέ

Αναβάλλεται, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τη Θεσσαλία τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Ε.Μ.Υ., η εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Γεντί Κουλέ . Η Βαστίλη της Θεσσαλονίκης», του δημοσιογράφου Σπύρου Κουζινόπουλου.

Η εκδήλωση ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις 7 μμ, στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και διοργανωτές της ήταν ο Σύλλογος Φίλων του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στη Λάρισα και το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας.