«Αποτυπώματα μνήμης» στο Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων: Συνεχίζεται έως και τις 8 Οκτωβρίου η περιοδική έκθεση

Το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων παρουσιάζει την πρωτότυπη έκθεση «Αποτυπώματα μνήμης», μία ζωντανή χαρτογράφηση της ανθρώπινης εμπειρίας που φέρνει στο προσκήνιο βιωμένες αφηγήσεις ζωής ηλικιωμένων, όπως αναδύθηκαν μέσα από μια σειρά πολύμηνων εργαστηρίων σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Άνοιας «Νόημα» ΕΠΑΨΥ. Προσωπικά αντικείμενα ως τεκμήρια ζωής και γεγονότα-σταθμοί φωτίζονται από προφορικές ιστορίες ως «πολιτισμικές βιογραφίες» αλλά και έργα τέχνης μέσα από το βλέμμα της διαγενεακότητας, όπως προέκυψε μέσα από βιωματικά εργαστήρια ηλικιωμένων και εφήβων μαθητών.

Η έκθεση φιλοξενείται στον χώρο που πραγματοποιούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις του Μουσείου, στο Μύλο του Παππά, εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα έναν νέο χώρο εκθέσεων αλλά και τον νέο κύκλο δράσεων με τον τίτλο «ΓΕΦΥΡΕΣ» για ευπαθή ακροατήρια και ομάδες κοινού.

Διάρκεια έκθεσης: 8 Ιουνίου-8 Οκτωβρίου 2026

Ημέρες & ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Σάββατο:10:00-14:00, Τετάρτη-Παρασκευή: 18:00-21:00. Είσοδος ελεύθερη.

Σχεδιασμός – Επιμέλεια Έκθεσης : Κωνσταντίνα Κόντσα

Επιστημονική Υπεύθυνη Μουσείου Σιτηρών & Αλεύρων

Εικαστική επιμέλεια: Σταυρούλα Ραχούτη, Εικαστικός