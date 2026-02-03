Πολιτισμός

Απόκριες στο Δημοτικό Κουκλοθέατρο και στο Μουσείο Κούκλας

Τον Φεβρουάριο, το Δημοτικό Κουκλοθέατρο ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ και το Μουσείο Κούκλας μεταμορφώνονται σε ένα ζωντανό αποκριάτικο στέκι, γεμάτο παραμύθι, γέλιο, ήρωες του κουκλοθεάτρου και δημιουργικές κατασκευές.

Οι Απόκριες στο Κουκλοθέατρο & στο Μουσείο Κούκλας συνδυάζουν κουκλοθεατρική παράσταση και εργαστήρια κατασκευής κούκλας, σχεδιασμένα για διαφορετικές ηλικίες: από νήπια μέχρι ενήλικες.

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Κουκλοθεατρική Παράσταση-  «Η Μάγισσα Μπαχλεβίτσα»

Η αγαπημένη κουκλοθεατρική παράσταση επιστρέφει σε αποκριάτικη διάθεση, με χιούμορ, αγωνία και ενεργή συμμετοχή των παιδιών.

Μια ιστορία όπου ο φόβος γίνεται παιχνίδι και, στο τέλος, τα παιδιά δίνουν τη λύση, όπως πάντα στα παραμύθια.

– Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ώρα 11:00 π.μ.

-Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, ώρα 11:00 π.μ.

Η παράσταση πραγματοποιείται χωρίς κρατήσεις, στο χώρο του κουκλοθεάτρου ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ.   

Εργαστήριο Κατασκευής Κούκλας για Ενήλικες- «Κατασκευάζω τη δική μου μάγισσα»

Ένα βιωματικό εργαστήριο κουκλοκατασκευής με αποκριάτικο χαρακτήρα, το οποίο απευθύνεται σε ενήλικες κι έχει διάρκεια: 3 ώρες. Θα πραγματοποηθεί το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, ώρες10:00 – 13:00, στο Μουσείο Κούκλας.

Εργαστήριο για Παιδιά – «Η Μάγισσα Κουτάλα»

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου και ώρες 11:00 – 12:30, στο Μουσείο Κούκλας, μια μάγισσα αλλιώτικη από τις άλλες ανακατεύει φαντασία, μαγειρεύει ιδέες και καλεί τα παιδιά σε παιχνίδι και δημιουργία. Απευθύνεται σε παιδιά της Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού. Διάρκεια: 1,5 ώρα

Εργαστήριο για Παιδιά- “Κατασκευή Κλόουν”

Ένα χαρούμενο, πολύχρωμο εργαστήριο για τους μικρότερους φίλους του κουκλοθεάτρου, πραγματοποιείται στο Μουσείο Κο΄θκλας, το  Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και ώρες 11:00 – 12:00.  Διάρκεια: 1 ώρα. Κατάλληλο για τάξεις: Νήπια, Α΄ & Β΄ Δημοτικού

 Εργαστήριο για Παιδιά- «Ο Ρεβίθης και ο Φασουλής»

Οι αγαπημένοι ήρωες του κουκλοθεάτρου γίνονται έμπνευση για ένα εργαστήριο δημιουργίας, παιχνιδιού και θεατρικού αυτοσχεδιασμού. Το εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά  Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου και ώρες 11:00 – 12:30, στο Μουσείο Κούκλας. Διάρκεια: 1,5 ώρα

Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής

Για τα εργαστήρια απαιτείται οπωσδήποτε αίτηση συμμετοχής. Η κουκλοθεατρική παράσταση πραγματοποιείται χωρίς κρατήσεις. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στην  Καλλιτεχνική Ομάδα Όλα ΚΥΚΛΟΣ: 6989 460 969 και στο Δημοτικό Κουκλοθέατρο: 2410 251 657.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φωτεινή Καλούδη

Καλλιτεχνική Ομάδα: Όλα ΚΥΚΛΟΣ

Γιατί η Λάρισα… αγαπάει το κουκλοθέατρο !!!