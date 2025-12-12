“Αρχαίων Περιπέτειες” – Εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης στο Διαχρονικό Μουσείο

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας διοργανώνει νέα περιοδική έκθεση με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας του Διαχρονικού Μουσείου. Η έκθεση με τίτλο «Αρχαίων Περιπέτειες. Συλλογές αρχαίων και ανασκαφές στη Θεσσαλία 1881-1940», παρουσιάζει στο κοινό τη συγκλονιστική ιστορία διάσωσης των αρχαιοτήτων στη Θεσσαλία την περίοδο αμέσως μετά την ενσωμάτωσή της στο νέο ελληνικό κράτος.

Με άγνωστο αρχειακό υλικό και δανεισμό αρχαιοτήτων από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, αποτυπώνεται η μεγάλη προσπάθεια συγκέντρωσης των διάσπαρτων αρχαιοτήτων στη Λάρισα, τον Τύρναβο, την Ελασσόνα και την Αγιά καθώς και η ίδρυση των πρώτων «Μουσείων». Παράλληλα, παρουσιάζονται οι αρχές των ανασκαφικών ερευνών στην περιοχή από Έλληνες και ξένους αρχαιολόγους, τα ευρήματα των οποίων εμπλούτισαν τις αρχαιολογικές συλλογές.

Στα έγγραφα της εποχής αποτυπώνονται ανάγλυφα τα αντίρροπα συναισθήματα που προκάλεσε η ανεύρεση αρχαιοτήτων στη μεταβατική κοινωνία της εποχής, η οποία ταλανιζόταν από τις πολεμικές συγκρούσεις και την οικονομική ανέχεια του κράτους. Στο κλίμα αυτό, οι αρχαιότητες αποκτούν έναν σύνθετο ρόλο ενίσχυσης της εθνικής ταυτότητας.

Στην έκθεση συνεργάζεται η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και η καθηγήτρια Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Μαρία Σταματοπούλου, με χρηματοδότηση από το ίδρυμα John Fell Fund.

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, ώρα 7 το απόγευμα, με την παρουσία της Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού Ολυμπίας Βικάτου.