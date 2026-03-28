Αυλαία ρίχνει το Φεστιβάλ Μουσικότροπο με δύο ημέρες γεμάτες μουσική και δημιουργία

Αυλαία ρίχνει το Φεστιβάλ Μουσικότροπο αυτό το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Μαρτίου, παρουσιάζοντας δύο σημαντικές δράσεις που συνδυάζουν τη μουσική εμπειρία με τη σύγχρονη καλλιτεχνική σκέψη.

Πιο αναλυτικά, σήμερα, στις 20:30, στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Νέο Κύμα: η εποχή των ποιητών και των μεγάλων δημιουργών», σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Γιώργου Κουβαρά.

Η παράσταση αποτελεί ένα αφιέρωμα σε μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους του ελληνικού τραγουδιού, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της μουσικής με τη μεγάλη ελληνική ποίηση και το ιδιαίτερο ύφος που διαμορφώθηκε στις μπουάτ της δεκαετίας του ’60.

Συμμετέχουν οι ερμηνευτές Γιώργος Κουβαράς, Μιχάλης Βιολάρης, Πολυξένη Καράκογλου και Αντριάνα Κόλλια, ενώ λαμβάνει μέρος και η Παιδική Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, με διδασκαλία της Ειρήνης Μάμμου. Τους καλλιτέχνες συνοδεύει ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Νίκου Κατσίκη.

Προπώληση σήμερα στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας τις ώρες 11:00–14:00.

Παράλληλα, το φεστιβάλ ενισχύει τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό του χαρακτήρα με το διήμερο εργαστήριο του καλλιτέχνη, σκηνοθέτη και συνθέτη Θανάση Δεληγιάννη, με τίτλο «Διαμεσικές προσεγγίσεις στη δημιουργική διαδικασία: έρευνα και καλλιτεχνικό έργο».

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 28 και αύριο Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, στην αίθουσα «Ήβη Βοζαλή – Βαρνά» του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, με ώρες 10:00–13:00 και 14:00–17:00.

Μέσα από τη δράση αυτή, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές που συνδέουν διαφορετικά μέσα έκφρασης, εστιάζοντας στη διαδικασία δημιουργίας, τη συνεργασία και τη σχέση με το κοινό. Το εργαστήριο απευθύνεται σε επαγγελματίες και σπουδαστές από τον χώρο της μουσικής, των εικαστικών τεχνών, του χορού και του θεάτρου.

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν και δεν απαιτείται προκράτηση.

Με τις δράσεις αυτές, το Μουσικότροπο ολοκληρώνει τη φετινή του διαδρομή, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ενός ζωντανού θεσμού που συνδέει τη μουσική με την εκπαίδευση, τη σύγχρονη δημιουργία και την ενεργή συμμετοχή του κοινού. Το Φεστιβάλ Μουσικότροπο διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.