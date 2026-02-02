Αφιέρωμα στην Χριστίνα Πολέζε από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κων/νος Κούμας» υλοποιώντας για το 2026 τον κύκλο εκδηλώσεων και συγκεκριμένα τη θεματική με τίτλο: «Η γυναικεία γραφή, μοντέρνα και μεταμοντέρνα: οι διαφορετικές οπτικές, διαφορετικές προσεγγίσεις, ίδιες ή διαφορετικές προσλαμβάνουσες», προσκάλεσε για να μιλήσει για το έργο της την Λαρισαία κ. Χριστίνα Πολέζε, πολυγραφότατη συγγραφέα και συγγραφέα του βιβλίου «Λάρισα και θεσσαλικός κάμπος», διδάκτορα Συγκριτικής Λογοτεχνίας του Α.Π.Θ. και από το 1981 έως σήμερα εκπαιδευτικό στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

Η εκδήλωση θα γίνει στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης την επόμενη Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 στις 18.00 και θα έχει τίτλο: «Αφιέρωμα στην εργογραφία της Χριστίνας Πολέζε».

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά από τη χορωδία του Μουσικού Ομίλου Λάρισας «Τα Επτάνησα» με μαέστρο τον κ. Χρήστο Μπαλανίκα.