Αφιέρωμα στον Πέδρο Αλμοδοβάρ στο 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας

Το 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας, το οποίο διοργανώνεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Artfools, με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΕΣΠΑ 2021 – 27) με την υποστήριξη του Δήμου Λαρισαίων και του Γαλλικού Ινστιτούτου, συνεχίζεται την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου με αφιέρωμα στον Ισπανικό Κινηματογράφο και τον σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδοβάρ καθώς και ένα εργαστήριο αφιερωμένο στις βασικές κινηματογραφικές αρχές και την τέχνη του ντοκιμαντέρ.

Αναλυτικότερα, είναι προγραμματισμένες οι εξής εκδηλώσεις:

Κινηματογράφος Βικτώρια από τις 17:00 έως τις 21:45

Αφιέρωμα στον σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδοβάρ

Ο Πέδρο Αλμοδοβάρ είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους και επιδραστικούς σκηνοθέτες του σύγχρονου ισπανικού κινηματογράφου, γνωστός για το έντονο χρώμα, τη δυνατή αισθητική και τις τολμηρές αφηγήσεις του. Μέσα από τις ταινίες του, όπως τα «Όλα για τη μητέρα μου», «Μίλα της» και «Volver», εξερευνά θέματα ταυτότητας, σεξουαλικότητας και γυναικείας εμπειρίας, συνδυάζοντας το δράμα με το χιούμορ και το μελόδραμα με τον σουρεαλισμό. Το έργο του ξεχωρίζει για τον τρόπο που αναδεικνύει την ανθρώπινη εμπειρία, τις κοινωνικές σχέσεις και την ισπανική κουλτούρα ενώ η διεθνής του αναγνώριση τον έχει καθιερώσει ως σημείο αναφοράς του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Προβολές:

17:00 – 19:00 «ΔΕΣΕ ΜΕ !» Δραματική κομεντί 1989 Διάρκεια: 101 ‘ Πέδρο Αλμοδοβάρ

19:00- 20:30 «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Κωμωδία 1988 Διάρκεια: 88 ‘ Πέδρο Αλμοδοβάρ

20:30 Προβολή της ταινίας μικρού μήκους: «Τeníamos un plan» του Jorge Pastor, παρουσία του σκηνοθέτη

Καλεσμένη η Άννα Έλληνα, διευθύντρια του Cypriot & Greek Film Fest BCN της Βαρκελώνης.

Γαλλικό Ινστιτούτο 19:00 έως 21:00

Εργαστήριο κινηματογράφου: «Κινηματογράφος και Ντοκιμαντέρ» με τη σκηνοθέτιδα Βίβιαν Παπαγεωργίου.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο θεωρητικό μέρος θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές της κινηματογραφικής γλώσσας, με έμφαση στη μελέτη και ανάλυση ντοκιμαντέρ και την επιλογή θέματος και καλλιτεχνικής προσέγγισης. Το πρακτικό μέρος θα περιλαμβάνει συζήτηση για την ανάπτυξη θέματος και εξάσκηση στη δημιουργία οπτικού υλικού με απλά μέσα, όπως η κάμερα του κινητού. Θα δοθούν επίσης κατευθύνσεις για τεχνικά ζητήματα, από τη λήψη εικόνας έως τη σωστή καταγραφή συνεντεύξεων. Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις βασικές αρχές του κινηματογράφου και να εξοικειωθούν με τα δημιουργικά και τεχνικά εργαλεία του.

Η Βίβιαν Παπαγεωργίου είναι διδάκτορας Κινηματογραφικών Σπουδών και διδάσκει Σκηνοθεσία και Ιστορία Κινηματογράφου στο ΕΚΠΑ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις προβολές και τις δράσεις του Φεστιβάλ.

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ https://iffl.gr/