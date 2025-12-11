Για το νέο βιβλίο του Π. Λάλου ΜΙΚΡΑ ΑΠΑΝΤΑ

Ο Σύλλογος Κρανιωτών Λάρισας παρουσιάζει την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου τη νέα λογοτεχνική προσπάθεια του Παύλου Λάλου με τίτλο “ΜΙΚΡΑ ΑΠΑΝΤΑ”.

Αναλυτικά:

Σε λίγες μέρες Κυριακή 14 Δεκεμβρίου σε εκδήλωση στο Σύλλογο Κρανιωτών Λάρισας “Η ΞΗΡΟΚΡΑΝΙΑ” στην Καραθάνου 33, παρουσιάζεται η καινούργια εκδοτική – λογοτεχνική προσπάθεια του Παύλου Λάλου, με τίτλο ΜΙΚΡΑ ΑΠΑΝΤΑ (Ανθολογία Ποιητική), ΦΑΟΣ, 2025, με 258 σελίδες, που είναι σε έκταση πρωτιά για βιβλίο ποιητικό Κρανιώτη, αλλά και της περιοχής Ελασσόνας (απ’ ότι ξέρω), για δε την Λάρισα επιφυλάσσομαι, δεν έχω τα στοιχεία. Και σημειώνω ότι ο Π. Λάλος ήταν ο πρώτος Κρανιώτης που εξέδωσε Ποιητικό βιβλίο το 1980.

Για το περιεχόμενο του βιβλίου ΜΙΚΡΑ ΑΠΑΝΤΑ μπορώ να πω ότι έχει ποιότητα, που χαρακτηρίζει και τα προηγούμενα ποιητικά βιβλία του Παύλου, με θέματα-προβληματισμούς- δύσκολα, που αγγίζουν την πορεία της ανθρώπινης Κοινωνίας μα και τα αιώνια ερωτήματα για τη ζωή- τη θεότητα- το θάνατο- τη δικαιοσύνη- την οικολογία- τη μοίρα των ανθρώπων. Όμως έχει και σύντομα κατανοητά (εύληπτα) ποιήματα άλλα με ευαισθησία και άλλα με χιούμορ και κοφτερές διαπιστώσεις που δεν χαρίζουν. Είναι το χαρακτηριστικό του Παύλου, που λόγω και της συγγενικής μας σχέσης τον γνωρίζω σε βάθος, είναι σα να τον έχω μπροστά μου. Επί πλέον στο ΜΙΚΡΑ ΑΠΑΝΤΑ ο Παύλος έχει συμπεριλάβει, 1η δημοσίευση, δύο ΕΝΟΤΗΤΕΣ τη 2η και 4η με νέα έργα του, εντός των ΑΠΑΝΤΩΝ: α)Το ποιητικό -θεατρικό «Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΠΟΥ ΚΡΟΚΟΥΣ ΜΑΖΕΥΕ»- θρήνος του πατέρα πάνω στο νεκρό παιδί του, από τον μύθο του Ίκαρου και β)το ποιητικό δράμα: «Ο βυρός και ο Απαρνητής» σε πεντασύλλαβο, φόρμα που συναντάται σε λίγα δημοτικά άσματα τα οποία κατέχει πολύ καλά ο δημιουργός Π.Λάλος από τη μακρόχρονη θητεία του στο Παραδοσιακό τραγούδι.

Ένας συνεπής και ακάματος εργάτης, στον χώρο του Πολιτισμού.

Ο Παύλος είναι στενός συνεργάτης του Περιοδικού μου ΕΝΤΕΧΝΩΣ Πολιτιστικό Οδηγό, έδρα Θέρμη (που έχει δωρεάν διανομή), από τα γεννοφάσκια του, όπου έχω καθιερώσει 2 σελίδες ποίησης- στίχου, που έχουν βρει ανταπόκριση. Τα ποιήματα του Παύλου στη δωδεκάχρονη πορεία μας, στα 46 Τριμηνιαία τεύχη έως τώρα, ξεπερνούν με τους υπολογισμούς μου τα 80.

Ο Παύλος όχι μόνο με τις συμμετοχές των ποιημάτων του, αλλά και με τις, κατά καιρούς, ανταποκρίσεις του από την περιοχή της Λάρισας, με άρθρα και ειδήσεις, καθώς και με την παρουσίαση, όλων σχεδόν, των εκδοτικών του εγχειρημάτων, έχει σημαντική θέση στις σελίδες του ΕΝΤΕΧΝΩΣ. Αυτό εκτός των 100 αναγραφόμενων σημείων διανομής, ανά την Ελλάδα, σποραδικά και κατά διαστήματα, ταξίδεψε ως έντυπο περιοδικό με τις ποιητικές συμμετοχές εντός, από Αθήνα έως Τίρανα και από Καρπενήσι, Λάρισα μέχρι Κομοτηνή, σε δεκάδες πόλεις. Είναι τόσο σημαντική η συμβολή του Παύλου, στην όποια επιτυχία τυγχάνει να έχει αυτό το πνευματικό μας τέκνο, που ειλικρινά αδυνατώ, να το φανταστώ χωρίς την πολυποίκιλη συμμετοχή του. Θεωρώ ότι είναι και δικό του δημιούργημα, δικό του παιδί, γιατί έχει αφιερώσει άπειρες ώρες, για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Ευγνώμων από καρδιάς. Ένα τεράστιο ευχαριστώ Παύλο. Καλή παρουσίαση του βιβλίου ΜΙΚΡΑ ΑΠΑΝΤΑ την Κυριακή 14 Δεκ. στο Σύλλογο Κρανιωτών Λάρισας και τον Γενάρη στη 2η παρουσίαση στη ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ -Χώρο Πολιτισμού του ΔΗΜΟΥ -Λάρισας.

Καλά Χριστούγεννα σε όλους.

Θεόφιλος Γ. Λάλος, ηθοποιός -σκηνοθέτης- εκδότης. Θέρμη Θεσσαλονίκης.