Δεύτερο βραβείο σε Διεθνή Διαγωνισμό Σύνθεσης για εκπαιδευτικό του Μουσικού Σχολείου Λάρισας

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου Λάρισας σε ανακοίνωσή τους συγχαίρουν θερμά την εκπαιδευτικό του Σχολείου και συνθέτρια κ. Ελένη Εξάρχου για την εξαιρετική της διάκριση στον Διεθνή Διαγωνισμό Σύνθεσης 2026 για ταινία Animation του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Η κ. Εξάρχου απέσπασε στον παραπάνω διαγωνισμό το 2o Βραβείο, ανάμεσα σε πλήθος αξιόλογων συμμετοχών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με δημιουργούς που κλήθηκαν να επενδύσουν μουσικά με πρωτότυπη σύνθεση την ταινία animation μικρού μήκους «ROE» της Χλόης Ατζακά.

Η αξιολόγηση των έργων πραγματοποιήθηκε από καταξιωμένη κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από τους Γιώργο Λαζαρίδη, Αναστασία Μάνου, Δημήτρη Μαραγκόπουλο, Νίκο Ξανθούλη και Ευανθία Ρεμπούτσικα. Αρχικά επιλέχθηκαν οι δέκα κορυφαίες συνθέσεις και στη συνέχεια αναδείχθηκαν οι νικητές του διαγωνισμού.

Η ταινία, πλαισιωμένη από τις μουσικές δημιουργίες των τριών βραβευμένων συνθετών, θα παρουσιαστεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Animasyros, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς στον χώρο του animation διεθνώς, όπου θα πραγματοποιηθεί και η απονομή των βραβείων.

Η διάκριση της κ. Εξάρχου αποτελεί αναγνώριση του ταλέντου, της δημιουργικότητας, της καλλιτεχνικής ευαισθησίας και της αφοσίωσής της στη μουσική τέχνη.

Της ευχόμαστε ολόψυχα να συνεχίσει να δημιουργεί, να εμπνέει και να διακρίνεται, κατακτώντας ακόμη περισσότερες επιτυχίες στην καλλιτεχνική της πορεία. Κάθε νέα διάκριση αποτελεί πηγή υπερηφάνειας και έμπνευσης για την εκπαιδευτική και μουσική κοινότητα της πόλης μας.

Δείτε τη συμμετοχή της κ. Εξάρχου στο παρακάτω βίντεο (στο 22:05):https://www.youtube.com/watch?v=mqrwUAnZtP8