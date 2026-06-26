Δημοτική Σχολή Μπαλέτου Λάρισας: Βραβεύθηκαν οι χορεύτριες που διακρίθηκαν σε διεθνής διαγωνισμούς

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι ετήσιες παραστάσεις της Δημοτικής Σχολής Μπαλέτου Λάρισας “ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2026” στις 23 και 24 Ιουνίου στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας. Οι νεαροί και μεγαλύτεροι χορευτές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους προσφέροντας στο κοινό δύο υπέροχες χορευτικές βραδιές.

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, πριν την έναρξη της παράστασης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων κ. Θωμάς Ρετσιάνης, βράβευσε τις εκπροσώπους της Δημοτικής Σχολής Μπαλέτου και της Ανώτερης Σχολής Χορού, καθώς και τις καθηγήτριές τους, που διακρίθηκαν στο Διαγωνισμό Χορού “Veria Dance Competition 2026” και στο Διεθνή Διαγωνισμό Κλασικού και Σύγχρονου Χορού “Anna Pavlova”, ως αναγνώριση της εξαιρετικής τους προσπάθειας, αλλά και της υψηλής ποιότητας του προσφερόμενου διδακτικού και καλλιτεχνικού έργου.

Οι φίλοι του χορού και οι αγαπημένοι των μαθητών απήλαυσαν πρωτότυπες χορογραφίες καθώς και αποσπάσματα από σημαντικά έργα του κλασικού ρεπερτορίου σε μουσική Λούντβιχ Μίκνους, με αφορμή τη συμπλήρωση διακοσίων χρόνων από τη γέννησή του (1826). Άλλωστε, η μουσική προσφορά του μεγάλου Αυστριακού συνθέτη και βιρτουόζου βιολιστή συνδέθηκε άρρηκτα με εμβληματικά μπαλέτα που συνεχίζουν να μαγεύουν διατηρώντας αναλλοίωτη την ακτινοβολία τους.

Το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα και σκηνικό αποτύπωμα της απαιτητικής και συστηματικής προσπάθειας που κατέβαλλαν μαθήτριες και μαθητές στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς υπέγραψαν οι διδάσκουσες Ευγενία Γαζίζοβα, Νικολέτα Μπατζαλέξη, Κατερίνα Μπούτου, Βασιλική Σουλτούκη.

Χόρεψαν οι τάξεις της Δημοτικής Σχολής Μπαλέτου Λάρισας: Προνηπίων και Νηπίων, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, Σύγχρονου Χορού Εφήβων & Νέων, Εντατικού Ρυθμού, Προφυτωρίου και Φυτωρίου.

Συμμετείχαν οι σπουδάστριες της Ανώτερης Σχολής Χορού Δήμου Λαρισαίων παρουσιάζοντας κλασικές χορογραφίες σε σύνθεση-προσαρμογή-διδασκαλία Ευγενίας Γαζίζοβα και Κατερίνας Μπούτου. Επίσης, ερμήνευσαν σύγχρονες χορογραφίες που συνέθεσαν οι ίδιες στο πλαίσιο της σπουδής τους, υπό την καθοδήγηση και προσαρμογή της διδάσκουσας Ειρήνης Θανασούλη.

Φωτογραφία: Τηλέμαχος Γιογλαρής.