Διήμερο σεμινάριο αφήγησης με τον Γεράσιμο Γεννατά

Το Θεσσαλικό Θέατρο, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών του δράσεων, διοργανώνει σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, ένα ξεχωριστό σεμινάριο αφήγησης με τον καταξιωμένο ηθοποιό Γεράσιμο Γεννατά, αφιερωμένο στην αφήγηση ως μέσο έκφρασης και δημιουργίας, ως βαθιά ανθρώπινη και συλλογική ανάγκη, ως πράξη επικοινωνίας, ενσυναίσθησης και σκηνικής παρουσίας.

Η αφήγηση στο θέατρο αποτελεί μία από τις πιο έμμεσες και ανθρώπινες μορφές επικοινωνίας. Είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα στον ηθοποιό και τον θεατή. Είναι η τέχνη που μετατρέπει τις λέξεις σε εικόνες και βιώματα, ενεργοποιώντας τη φαντασία του κοινού και δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο επί σκηνής.

Από τον κύκλο γύρω από τη φωτιά έως τη σύγχρονη σκηνή, το θέατρο γεννιέται όταν οι άνθρωποι μοιράζονται ιστορίες, ακούν ο ένας τον άλλον και αναγνωρίζουν τον εαυτό τους μέσα από τον άλλον. Το σεμινάριο με τον Γεράσιμο Γεννατά συνομιλεί άμεσα με αυτή τη θεατρική παράδοση, εστιάζει στη δύναμη της αφήγησης, στη μετατόπιση από το ατομικό στο συλλογικό «εγώ» και στη σχέση του ηθοποιού με τον λόγο, την εικόνα – τον άλλον και πως μετασχηματίζεται σε ένα συλλογικό «εμείς»

Περιγραφή σεμιναρίου

«Ας αφηγηθούμε! Είναι λυτρωτικό. Και γι’ αυτόν που μιλάει και για αυτόν που ακούει. Ας κρατήσουμε ζωντανό εκείνο το κύτταρο που έσπρωξε τους ανθρώπους να συνευρεθούν, μαζί με άλλους ανθρώπους – γνωστούς και άγνωστους- γύρω από μια φωτιά για να διηγηθούν τις ιστορίες τους. Εάν βάλουμε τους εαυτούς μας να υπερασπιστούν έναν άλλο άνθρωπο ίσως αισθανθούμε, αντιληφθούμε και καταλάβουμε ότι το εγώ μας δεν είναι και τόσο σημαντικό. Η αφήγηση απευθύνεται στο εγώ της κοινότητας. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να αφηγηθούμε τα πάντα. Ένα αεράκι που φυσάει, μια μητέρα που κοιτάζει το μωρό της, μια σκέψη τη στιγμή που διαμορφώνεται… ας προσπαθήσουμε να λυτρωθούμε όλοι μαζί.»

Γεράσιμος Γεννατάς

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πολίτες, ηθοποιούς, φοιτητές, μέλη ερασιτεχνικών ομάδων και εργαστηρίων καθώς και σε άτομα με ενεργό ενδιαφέρον για τη θεατρική πράξη και την αφήγηση.

Για μία ακόμη φορά, το Θεσσαλικό Θέατρο ενισχύει τον εκπαιδευτικό του ρόλο, δημιουργεί χώρους συνάντησης, ανταλλαγής εμπειριών και καλλιτεχνικού διαλόγου.

Πληροφορίες:

Ο αριθμός των συμμετοχών θα είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410 621209 (Τρίτη έως Παρασκευή 10:00 έως 14:00)

Δηλώσεις συμμετοχής:

Φόρμα συμμετοχής: https://docs.google.com/forms/d/12o1zXQCrv_mjgDH2w8TB-q0eJQ1hGlD9wSJ4kSE6PkE/edit

ή

στα γραφεία του Θεσσαλικού Θεάτρου από την Τρίτη 3/2/2026 έως και Παρασκευή 6/2/2026

Τιμή σεμιναρίου: 50 ευρώ

Για την συμμετοχή στο σεμινάριο είναι υποχρεωτική η προεξόφληση.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

α) Στα γραφεία του Θεσσαλικού Θεάτρου από την Τρίτη 3/2/2026 έως την Παρασκευή 6/2/2026 10:00 έως 14:00

β) Με τραπεζική κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς του Θεσσαλικού Θεάτρου: α) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR7701726060005606004840171 και β) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR0601103970000039729609907

Παρακαλούμε στην περίπτωση της τραπεζικής κατάθεσης να γράφετε στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του καταθέτη όπως το συμπληρώσατε στην φόρμα συμμετοχής και την φράση «Σεμινάριο Γεράσιμου Γεννατά» Σε περίπτωση που ζητηθεί στη διαδικασία πληρωμής, το Α.Φ.Μ. του Θεσσαλικού Θεάτρου είναι 097417695 και Δικαιούχος είναι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.

