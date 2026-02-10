Δράσεις αφιερωμένες στη φωτογραφία στον Μύλο του Παππά

Το πρώτο FDAYS διοργανώνουν η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και η Φωτογραφική Ομάδα fplus, από το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026. Πρόκειται για μια σειρά δράσεων αφιερωμένων στη φωτογραφία. Όλες οι εκθέσεις θα φιλοξενηθούν στον εκθεσιακό χώρο του ισογείου του κεντρικού κτιρίου του Μύλου του Παππά, με ώρες λειτουργίας Δευτέρα–Σάββατο 10:00–21:00 (Κυριακή κλειστά).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ατομικές εκθέσεις, μία φωτογραφική εγκατάσταση και παρουσιάσεις φωτογραφικού έργου.

Τα μέλη της fplus παρουσιάζουν μια συλλογική φωτογραφική πρόταση γύρω από τη μνήμη ως βιωμένη εμπειρία. Οικείοι χώροι, οικογενειακές σχέσεις και στιγμές της καθημερινότητας λειτουργούν ως φορείς προσωπικής και συλλογικής μνήμης, αποκαλύπτοντας πώς ο χρόνος εγγράφεται στα σώματα, στα αντικείμενα και στους τόπους που κατοικούμε.

Το FDAYS θα κλείσει με την ατομική έκθεση της Μαριλένας Φιλαΐτη, που ζει και δραστηριοποιείται στην Αθήνα, και θα παρουσιάσει τη δουλειά της με τίτλο “One Stand By Night”.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων / εκθέσεων:

• “Θύμησες” — Φωτογραφική Εγκατάσταση / Κώστας Γουργιώτης

Εκθεσιακός χώρος ισογείου Μύλου του Παππά | Διάρκεια: 14–20/02/26

Εγκαίνια: Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 19:00

• “Αποτυπώματα” — Φωτογραφική Έκθεση / Φωτεινή Καραγιαννάκη

Εκθεσιακός χώρος ισογείου Μύλου του Παππά | Διάρκεια: 21–27/02/26

Εγκαίνια: Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 19:00

• “Until Twelve …a family album” — Φωτογραφική Έκθεση / Ανδρέας Κατσάκος

Εκθεσιακός χώρος ισογείου Μύλου του Παππά | Διάρκεια: 28/02–06/03/26

Εγκαίνια: Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 19:00

• “One Stand By Night” — Φωτογραφική Έκθεση / Μαριλένα Φιλαΐτη

Εκθεσιακός χώρος ισογείου Μύλου του Παππά | Διάρκεια: 07–12/03/26

Εγκαίνια: Σάββατο 07 Μαρτίου 2026, ώρα 19:00