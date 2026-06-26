«Δυστυχώς βρίζω» στον Θερινό Κινηματογράφο Σινέ Μύλος “Μπαρμπής Βοζαλής”

Μία ταινία βασισμένη στην αληθινή ιστορία του Σκωτσέζου ακτιβιστή Τζον Ντέιβιντσον, που διαγνώστηκε με σύνδρομο Τουρέτ, με τον τίτλο “Δυστυχώς βρίζω” έρχεται στον θερινό κινηματογράφο Σινέ Μύλος “Μπαρμπής Βοζαλής”, στο Μύλο του Παππά από τη Δευτέρα 29 έως το Σάββατο 4 Ιουλίου, στις 22:00

Οι προβολές πραγματοποιούνται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας.

Λίγα λόγια για την ταινία

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 ο νεαρός Τζον Ντέιβινσον αναπτύσσει ξαφνικά, όταν αγχώνεται, μια ανεξέλεγκτη συμπεριφορά. Δεν μπορεί να συγκρατήσει τα τικ του, ενώ βρίζει ασταμάτητα. Κάτι που του δημιουργεί πρόβλημα στο σχολείο, τις παρέες και την οικογένειά του, καθώς οι πάντες έχουν άγνοια για το σύνδρομο Τουρέτ.

Σκηνοθεσία: Κερκ Τζόουνς

Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Αραμάγιο, Μαξίν Πικ, Πίτερ Μάλαν, Σίρλεϊ Χέντερσον

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ

Η ταινία είναι κατάλληλη για άνω των 15 ετών